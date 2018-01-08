Экс-сотрудник ЦРУ: Все мы преступники, отправленные на перевоспитание на Землю

Бывший сотрудник ЦРУ заявил, что владеет информацией, которая может изменить представление о земле и о нас самих. Экс-пилот, а ныне один из ярых сторонников теорий о инопланетянах, заявил, что в ходе выполнения различных миссий он узнал невероятную правду о жизни на Земле и за ее пределами. Он утверждает, что на самом деле планета Земля является всего лишь тюремной базой, куда отправляют совершивших различные преступления гуманоидов, и каждый из нас всего лишь заключенный.

Уфолог считает, что гуманоиды оказываются на Земле теми представителями человечества, которые подходят им по степени и тяжести совершенного преступления. В случае повторного преступления провинившиеся возвращаются на Голубую планету вновь и вновь. И так происходит до полного исправления.

Кроме того, экс-сотрудник ЦРУ уверен, что за пределами Земли есть огромное количество обитаемых планет, и жители Вселенной свободно перемещаются куда захотят. Тем же, кто отбывает срок, т.е. землянам, выбраться за пределы планеты можно только после смерти. Именно поэтому кто-то умирает раньше, а кто-то «мучается» до самой старости.

Бывший пилот убежден, что инопланетяне строят подземные жилища и базы. Например, земной спутник Луна, якобы ранее находился за пределами Солнечной системы, но со временем был перемещен. Поскольку именно в недрах Луны есть секретные постройки и жилища гуманоидов, которые контролируют человечество как надзиратели в тюрьме, пишет vladtime.