Американские производители запускают в продажу роботов–мужчин для интимных утех и надеются, что они не будут подвергаться насилию, как это происходит с куклами-женщинами. Глава компания Realbotix Мэтт Макмулен уверен, что их новый продукт - секс-андроиды с бионическими пенисами будут пользоваться даже большей популярностью, чем женские версии.

Хотя женщины-куклы принесли компании немалую прибыль, разработчики уверены, что прекрасная половина человечества более расположена к таким новшествам. Кроме того, женщины более эмоциональны, поэтому именно они должны с восторгом отнестись к роботам, которые способны их обнимать, исполнять любые капризы и работать без устали столько, сколько этого захотят сами женщины.

Так же производители надеются, что роботы-мужчины не будут подвергаться, насилию как это происходит с женскими моделями. Дошло до того, что власти Нидерландов всерьез намерены ввести уголовную ответственность за насилие над секс-роботами, поскольку случаи изнасилования секс-машин со стороны людей, склонных к жестокости, уже не редкость. От подобного обращения человек не выжил бы, но роботы демонстрируют устойчивость к воздействию, поэтому возрастает число случаев их изнасилования.

Дело касается не только граждан страны, но и туристов, которые используют секс-роботов для жестоких утех. Власти страны считают это аморальным и намерены остановить насилие над секс-андроидами.Инициатором законопроекта стала компания Foundation for Responsible Robotics, которая занимается этическими и моральными проблемами, связанными с использованием роботов, пишет vistanews.