Одним из самых высоких активных вулканов в Евразии «проснулся» на Камчатке. Сегодня на вулкане Ключевской произошел выброс пепла на высоту до 6,5 км. Подземная активность не прекращается уже почти неделю.

Парогазовый шлейф распространился на 70 км в северо-западном направлении, — цитирует RT камчатский филиал Геофизической службы РАН. Извержению присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Согласно спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), населенные пункты на пути распространения шлейфа отсутствуют, международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Однако, подземные толчки силой до четыре баллов ощутили многие жители Петропавловска-Камчатского.

Вулкан Ключевской — действующий стратовулкан на востоке Камчатки высотой 4,85 тыс. метров. Он является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии и находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского.