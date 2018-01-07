Медики нашли новую причину утренней головной боли

Головная боль по утрам может быть симптомом серьезного депрессивного расстройства. К такому выводу в ходе своих исследований пришли медицинские специалисты, работающие в Стэндфордском университете.

Американские ученые провели тесты, в которых приняли участие несколько десятков тысяч жителей Европы. В результате выяснилось, что чаще всего головной болью страдают пациенты, подверженные депрессии и другим психическим расстройствам, пишет сайт dailyhype.ru.

Ранее российские ученые назвали другую причину утренней головной боли – недостаток сна. Статистика свидетельствует о том, что около 70% жителей РФ спят меньше, чем необходимо.