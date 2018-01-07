Патриарх Кирилл пожаловался московским бомжам на нищету

Патриарх Кирилл посетил по случаю Рождества один из московских центров помощи бездомным людям. Глава Русской православной церкви пообщался с обитателями учреждения за праздничным обедом.

Священнослужитель рассказал своим собеседникам, что он тоже знаком с проблемой нехватки денег. По словам Кирилла, в подростковом возрасте ему пришлось уйти из дома, чтобы заработать на кусок хлеба. Патриарх признался, что до сих пор не может забыть то «время нищеты», передает РИА Новости.

Ранее глава РПЦ назвал признаки грядущего апокалипсиса. Конец света наступит тогда, когда зло окончательно вытеснит добро, предрек Патриарх Кирилл.