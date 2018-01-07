Появилась информация о пролете американского разведчика возле побережья Крыма
7 января 2018, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]
Возле побережья Крыма был обнаружен американский самолет Poseidon. Согласно информации, оказавшейся в распоряжении СМИ, он провел многочасовой разведывательный полет.
Poseidon, поднявшийся в воздух в Италии, долгое время летал над Черным морем к юго-западу от Севастополя, пишет портал Life. В министерстве обороны России эти данные пока никак не прокомментировали.
Американский самолет появился у берегов Крыма во второй раз с начала года. Впервые это произошло 1 января.
Ранее сообщалось о том, что самолет-разведчик одной из стран НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером, следовавшим из Финляндии в Германию.