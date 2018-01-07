Патриарх Кирилл сообщил новую информацию о конце света

Конец света наступит тогда, когда на Земле окончательно восторжествует зло. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Тема апокалипсиса, о котором говорится в Новом Завете, была затронута в ходе рождественского интервью Кирилла «России 1». По словам главы Русской православной церкви, верным признаком приближающегося светопреставления является повсеместное вытеснение добра злом. Так как зло не жизнеспособно, основанная на нем система погибнет, что и приведет к концу света, предсказал священнослужитель.

Глава РПЦ уже не в первый раз высказывается по данному вопросу. Ранее Кирилл допустил, что апокалипсис может произойти в марте 2018 года.