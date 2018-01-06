Замначальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии найден мертвым

5 января 2018 года было выходным днем для заместителя начальника отдела Следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии. Но он появился на работе, закрылся в своем личном кабинете и больше оттуда не вышел.

Тело правоохранителя с огнестрельным ранением в голову обнаружили в ночь на субботу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, рассматриваются разные версии. Министром внутренних дел по Кабардино-Балкарии Игорем Ромашкиным назначена служебная проверка.