Цымбалюк-Романовская наслаждается черной икрой на теплоходе

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, ставшая обсуждаемой персоной в последние несколько недель, балует себя чёрной икрой, наслаждаясь прогулками на теплоходе.[related_aricles]

"Для тех, кто еще не придумал, как приятно и необычно провести время в праздничные дни, рекомендую прогулку по Москва-реке. Каждый день – от отеля "Украина" несколько маршрутов и рыбный ресторан. Мы с подругой "проплыли" 1 января", – похвасталась Виталина. Она была сфотографирована за ужином. Цымбалюк-Романовская откушала блины с черной икрой. С холодным шампанским икра особенно хорошо идет.









Ранее сообщалось, что адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парфенов опроверг слухи о готовящемся мировом соглашении между актером и его бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Джигарханян полон решимости довести дело до победы в суде.