В Рождество сотрудники московского метро помогут пассажирам дойти до храмов

Более ста двадцати сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) помогут верующим добираться до храмов в Рождество. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Сотрудники ЦОМП будут также вести дежурство ночью на станциях метрополитена "Кропоткинская" и "Бауманская". Помощь будет оказана пассажирам как по заранее оставленным заявкам, так и при срочной необходимости.

Как уточнили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, пассажиры смогут воспользоваться станциями метро и МЦК до 02:00 7 января.

Православные христиане ожидают конца 40-дневного поста и готовятся праздновать Рождество. В субботу, в 23 часа, патриарх Кирилл проведет Божественную литургию, которая состоится в Храме Христа Спасителя. Церемония продлится до 4 утра. Подобные праздничные службы состоятся в более 30 тысячах храмов по всей территории Российской Федерации.