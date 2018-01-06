Собчак проехалась в инвалидной коляске

Ксения Собчак в рамках предвыборной гонки посетила территорию Саратова, где проехалась в маршрутке и на инвалидной коляске. Отчетом, составленным по итогам поездки, теледива поделилась в Instagram.

Ксения села в инвалидную коляску, чтобы почувствовать, что ощущают на улицах города люди с ограниченными возможностями. Как призналась Собчак, она "сломалась" уже спустя две минуты. На улицах, как рассказала кандидат, к ней подходили, рассказывали, что "нет денег, нет работы, в селе нет дороги, банк обанкротился, государство не помогает". Как заметила Ксения, "Россия — страна бедных обездоленных и при этом таких сильных и талантливых людей".

Отметим, что пользователи Сети увидели в "инвалидном опыте" Ксении Анатольевны сходство со знаменитым выступлением Юлии Тимошенко со сцены "евромайдана" 22 февраля 2014 года.