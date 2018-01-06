Пенсионерка умерла в больнице после нескольких часов ожидания врачей

Трагедия произошла в больнице на улице Авангардной в Санкт-Петербурге. Именно туда с острым недомоганием привезли пожилую жительницу города. Однако спасти женщину так и не удалось.

По словам внука погибшей пенсионерки из Петербурга, не получившей квалифицированной медицинской помощи в больнице на протяжении 5 часов, ее привезли в прединсультном состоянии.

Около двух часов дня 5 января его бабушке стало плохо и он вызвал бригаду скорой помощи. Медики сообщили, что у старушки прединсультное состояние, в результате она была доставлена в городскую больницу №15. Только в приемной больная прождала 3,5 часа, где она уже не могла разговаривать. Потом ее положили в отделение неврологии.

Уже вечером внук петербурженки ушел из больницы, поскольку приемные часы закончились. Буквально через час ему позвонили и сказали, что бабушка умерла. По всей видимости, врач до пенсионерки так и не дошел.