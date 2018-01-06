В Москве скончалась известная врач-телеведущая

В Москве на 68-м году жизни умерла телеведущая программ о здоровье, врач, доктор медицинских наук Ирина Чукаева. По информации СМИ, Чукаева ушла из жизни в результате осложнения после пневмонии.

Ирина Чукаева скончалась в 13-й городской больнице, куда была ранее госпитализирована.

Чукаева — врач-кардиолог, заведующая кафедрой клинической терапии медуниверситета им. Пирогова, профессор, доктор медицинских наук. Ирина Чукаева также работала на телевидении. Она была автором и ведущей передачи «Студия Здоровье», которая выходила на канале «Россия 1» и Общественном телевидении России.