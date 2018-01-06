В Крыму начали сбор подписей в поддержку Путина

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения нынешнего президента РФ Владимира ПУТИНА на мартовские выборы главы государства начался в Симферополе.

Пункт сбора подписей в торговом центре «Южная галерея» открыло движение «Волонтеры Победы», пишет «Крыминформ».

Общественники выступили с этой инициативой и к ней подключились более чем в 16 регионах по всей России. «Волонтеры Победы» будут собирать подписи два дня. Пункт сбора подписей в Симферополе будет работать с 12:00 до 20:00 до 30 января. Чтобы поставить свою подпись, крымчанам нужно будет предъявить только свой паспорт.

Напомним, самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей. На каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей граждан, проживающих на его территории.