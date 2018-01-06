В МВД Крыма представили рейтинг популярных видов мошенничества

Розыгрыш призов, телефонный обман, хищение с банковских карт, снятие порчи и лечение от болезней — в списке самых популярных видов мошенничества, которые используются в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. На первом месте рейтинга находятся мошенничества с использованием мобильной связи. Их несколько видов: от просьбы мнимого родственника, якобы попавшего в беду, срочно перечислить деньги, до звонков от службы техподдержки.

На втором месте по популярности – хищение денег с банковских карт. Человеку присылают на мобильный телефон сообщение о том, что его банковская карта якобы заблокирована, и предлагают бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации. Когда владелец карты звонит по указанному в SMS телефону, ему сообщают, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой. Затем злоумышленники используют два варианта обмана: в первом случае они просят сообщить номер карты и пин-код для ее регистрации. Во втором — потерпевший подключает услугу мобильный банк на абонентский номер злоумышленника, после чего деньги с карты потерпевшего уходят мошеннику.

Часто преступники используют психологические приемы: предлагают снять порчу или погадать.

Один из новых видов мошенничества, которым подвержены, как правило, женщины в возрасте от 40 до 55 лет, имеющие проблемы со здоровьем или неудачи в личной и семейной жизни, — общение с целителями и экстрасенсами.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными, особое внимание просят уделить пожилым родственникам и предупредить их о возможных видах мошенничества.