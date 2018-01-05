Бактерии из почвы способны уничтожить самый агрессивный вид рака - меланому

Американские ученые из штата Огайо нашли способ борьбы с одним из самых агрессивных видов рака – меланомой. Эксперты обнаружили в почве бактерии, эффективно уничтожающие злокачественную опухоль. Клетки этих микроорганизмов вырабатывают менсакарцин – вещество, которое способно нарушить питание пораженной раком клетки. По словам специалистов, такие бактерии сначала замедляют развитие онкологического заболевания, а затем обрекают опухоль на гибель.

Меланома является одной из самых опасных злокачественных опухолей. Она практически не поддается лечению химиотерапией, стремительно прогрессирует из-за слабой ответной реакции организма, стремительно захватывая любой орган. По статистике, за последние почти 70 лет количество случаев заболевания меланомой увеличилось на 600%.

Ученые готовы передать все материалы исследования фармацевтам, а те в свою очередь на базе микроорганизмов из почвы создадут лекарство, способное уничтожить рак. По мнению экспертов, новый препарат приостановит развитие болезни и окажет значительную помощь даже людям с терминальной стадией онкологического заболевания.