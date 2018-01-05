СМИ узнали о массовых увольнениях в ГИБДД

В российской Госавтоинспекции сократят 10 тысяч сотрудников. Об этом говорится во внутреннем приказе МВД, оказавшемся в распоряжении СМИ.

В конце декабря был опубликован указ президента, устанавливающий новую штатную численность МВД. «Газета.Ru» узнала, что данный документ затронет только дорожных полицейских.

Согласно информации издания, увольнения пройдут во всех региональных Управлениях ГИБДД. При этом они не коснутся сотрудников, которые занимаются регистрацией транспортных средств и приемом экзаменов у будущих водителей. Автоинспекторы, попавшие под сокращение, смогут найти новую работу в других подразделениях МВД при условии наличия вакансий.