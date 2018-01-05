Крымские активисты требуют приравнять аборт к убийству

Крымские активисты требуют запретить аборты и считают необходимым признать эмбрионы полноправными людьми, жизнь которых необходимо защищать на законодательном уровне. Уже семь тысяч человек подписали петицию Общероссийского общественного добровольческого движения «За жизнь!»

В документе говорится, что аборты следует приравнять к детоубийству, так как по сути это и есть узаконенное и одобренное государством убийство детей еще до рождения. Причем активисты требуют запретить прерывать беременность любым способом, поскольку не только хирургическое вмешательство можно считать убийством, но и использование любых медикаментов.

Общественники также предложили выделять из федерального бюджета деньги беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума, пишет РИА Новости. Петиция уже передана в Государственную Думу Российской Федерации.