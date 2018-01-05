Курица гриль с душком обеспечивает прибыль магазину

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение от сотрудника гипермаркета. Он рассказал пользователям о том, как руководители торгового заведения пытаются уменьшить убытки, обманывая покупателей. Пользователь соцсети не рекомендует покупателям приобретать в подобных заведениях курицу гриль, поскольку продавцы зажаривают исключительно просроченную или даже испорченную птицу.

По словам сотрудника супермаркета, торговцы замачивают тухлое мясо в течение недели, а затем зажаривают его в гриле. В итоге владелец заведения сводит убытки почти на ноль, а продавцы остаются с премией. Пользователи всерьез обеспокоились ситуацией, обсуждая публикацию.

Несмотря на то, что речь шла о магазине города Воронежа, многие участники дискуссии написали, что подобное наблюдается в магазинах других городов России. Кое-кто даже заявил, что такие рассказы способны напрочь испортить им аппетит.