Мединский не покупает криптовалюту и не любит рэпера Гнойного

Министр культуры Владимир Мединский объяснил журналистам за что не любит рэпера Гнойного и почему не собирается покупать криптовалюту. В блиц-интервью RT самым главным событием ушедшего года российский чиновник назвал рождение дочки, а вот вспомнить своего самого хорошего поступка он так и не смог, сообщив, что делается «много хорошего, сложно выбрать что-то одно».

Отвечая на вопрос о криптовалюте, министр сообщил, что деньги в биткионах он не хранит, потому что «те, кто помнит Мавроди, биткоинами не занимаются».

Говоря о молодежной субкультуре Мединский рассказал, что репер Мирон Федоров (Oxxxymiron) нравится ему больше, но вовсе не за свой талант, а просто «мне второго [Гнойного] название не нравится — противная кличка», — отметил Министр культуры.