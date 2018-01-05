Из-за сильного снегопада в Москве отменены десятки авиарейсов

Из-за сильного снегопада, в московских аэропортах задержаны более 25 рейсов, еще 9 отменены. Как сообщает сервис «Яндекс-расписание», из-за непогоды не могут вылететь 12 самолетов из «Шереметьево», восемь задерживаются в аэропорту «Внуково» и пять в «Домодедово». Кроме того, в «Домодедово» отменены еще девять запланированных рейсов.

В самих воздушных гаванях взлетно-посадочные полосы регулярно чистят от снега, а самолеты обрабатывают специальными жидкостями против оледенения. Однако, задержки возможны на разворотных рейсах из-за несвоевременного прибытия самолетов. Решения о посадке принимают сами командиры экипажей.