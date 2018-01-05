Аналитики рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году
5 января 2018, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты рассказали, представители каких профессий могут подвергнуться сокращению в наступившем году. Соответствующее исследование провел один из российских сайтов по поиску работы.
Согласно оценкам специалистов, в зоне риска в 2018-м окажутся, в частности, сотрудники call-центров, бухгалтеры и юристы низкой квалификации. Причина их возможного сокращения – продолжающийся процесс автоматизации ручной работы.
Также увольнение грозит специалистам, работающим с криптовалютами. Аналитики считают, что этот рынок будет нестабильным, пишет «Российская газета».
Ранее СМИ опубликовали прогноз, в котором говорится, что жители России в будущем будут меньше работать и начнут выходить раньше на пенсию.