Аналитики рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году

Эксперты рассказали, представители каких профессий могут подвергнуться сокращению в наступившем году. Соответствующее исследование провел один из российских сайтов по поиску работы.

Согласно оценкам специалистов, в зоне риска в 2018-м окажутся, в частности, сотрудники call-центров, бухгалтеры и юристы низкой квалификации. Причина их возможного сокращения – продолжающийся процесс автоматизации ручной работы.

Также увольнение грозит специалистам, работающим с криптовалютами. Аналитики считают, что этот рынок будет нестабильным, пишет «Российская газета».

Ранее СМИ опубликовали прогноз, в котором говорится, что жители России в будущем будут меньше работать и начнут выходить раньше на пенсию.