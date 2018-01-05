Депутат Милонов просит убрать алкоголь из витрин магазинов

Очередная инициатива депутата Государственной думы Виталия Милонова призвана оградить россиян от «пагубного влияния алкоголя». Он обратился к Министру промышленности и торговли с просьбой убрать бутылки с алкоголем из витрин магазинов.

Милонов считает, что со спиртным нужно поступить так же как с табачными изделиями, которые больше не выкладываются на видных местах на прилавках магазинов. Весь алкоголь необходимо убрать в специальные огороженные пространства, чтобы он не бросался в глаза посетителям магазинов. По мнению депутата, в настоящее время яркие этикетки бутылок со спиртными напитками весьма негативно влияют на молодёжь, побуждая ее тем самым к распитию алкоголя.

Так же он уверен, что нововведение не повлечет за собой никаких дополнительных расходов, а потребуют лишь небольшой реорганизации торговый площадей в различных универсамах.