Запах любимого мужчины действует на женщин как успокоительное

Психологи из Университета Британской Колумбии в Канаде провели необычный эксперимент. Они решили выяснить как влияет на женщин запах представителей сильного пола. Как показали исследования, запах партнера может действовать успокаивающе и снижает уровень стресса у женщин.

Для исследования ученые выдали мужчинам чистые рубашки, которые надо было носить 24 часа. При этом им было запрещено курить, пользоваться парфюмом и дезодорантами, сообщает РИА Новости. Затем женщин, которые принимали участие в эксперименте, попросили понюхать одежду. Кому-то из дам досталась рубашка незнакомца, а кто-то получил одежду мужчины, с которыми женщины состоят в отношениях.

Далее все испытуемые были подвергнуты стресс-тесту, который включал симуляцию решения математических задач и собеседования для приема на работу. Также представительницы слабого пола прошли необходимые медицинские обследования и сдали анализ слюны на уровень гормона стресса - кортзола. В итоге ученым удалось обнаружить, что те женщины, которые нюхали рубашки своих партнеров, чувствовали себя совершенно спокойно, и наоборот - аромат незнакомцев никак не помогал дамам, и они по прежнему испытывали больший стресс.