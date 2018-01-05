Статую Иисуса Христа разглядели на Марсе уфологи

Опубликованные снимки NASA Красной планеты наделали переполох в рядах уфологов. Один из исследователей обнаружил на снимках на поверхности Марса статую Иисуса Христа. Высота статуи не превышает 35 сантиметров, Христос изображен с длинными волосами и в развивающимся на ветру плаще. Кроме того, он запечатлён идущим, на снимке чётко видны две ноги, застывшие, как при ходьбе.

По словам уфолога Скотта Уоринга, находка может указывать не только на то, что Земля не является единственной обитаемой планетой во Вселенной, но и на то, что Иисус посещал другие планеты.

Пользователи сети как обычно разделились на два лагеря. Скептики утверждают, что это всего лишь камень причудливой формы. Другие же уже составляют список планет, на которых так же мог побывать сын Божий.