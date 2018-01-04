Под Саратовом похоронили российского пилота, разбившегося в Сирии 31 декабря
4 января 2018, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 4 января, в городе Пугачев под Саратовом был похоронен российский пилот. Летчик и его коллега погибли в последний день 2017 года в ходе крушения вертолета Ми-25 на территории Сирии.
В администрации города сегодня отметили, что погибший вырос в Пугачеве, а в настоящий момент в данном населенном пункте проживают его ближайшие родственники, в частности мать и сестра, передает РИА "Новости".
Напомним, ранее в Министерстве обороны Российской Федерации отметили, что катастрофа произошла из-за технической неисправности летательного аппарата. В салоне в момент случившегося также находился борттехник, который получил различные травмы и был госпитализирован.