Под Саратовом похоронили российского пилота, разбившегося в Сирии 31 декабря

В четверг, 4 января, в городе Пугачев под Саратовом был похоронен российский пилот. Летчик и его коллега погибли в последний день 2017 года в ходе крушения вертолета Ми-25 на территории Сирии.

В администрации города сегодня отметили, что погибший вырос в Пугачеве, а в настоящий момент в данном населенном пункте проживают его ближайшие родственники, в частности мать и сестра, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее в Министерстве обороны Российской Федерации отметили, что катастрофа произошла из-за технической неисправности летательного аппарата. В салоне в момент случившегося также находился борттехник, который получил различные травмы и был госпитализирован.