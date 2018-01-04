Путин провел кадровые перестановки в Совбезе

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 4 января, внес изменения в состав Совета безопасности РФ. В органе произошли некоторые кадровые перестановки.

Владимир Путин исключил из Совбеза экс-полпреда Николая Цуканова и включил в состав совета нового полпреда в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева. С сегодняшнего дня документ вступает в силу. Он уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Также в указе подчеркивается, что в новой редакции указана должность Александра Белова. Он является "полномочным представителем президента РФ в Северо-западном федеральном округе".





