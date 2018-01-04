В этом году в крепости «Керчь» приступят к противоаварийным работам. Потратят на эти цели 211 миллионов рублей.

Об этом сообщила генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна УМРИХИНА.

По ее словам, главная сложность проведения работ в крепости заключается в постановке территории, которую занимает памятник, на кадастровый учет. Этому препятствует необходимость полного разминирования, чем уже много лет занимаются специалисты отряда «Лидер» МЧС России, пишут "Аргументы недели - Крым".

В этом году крепость станет местом проведения нескольких крупных мероприятий: здесь отметят 200-летие со дня рождения создателя уникального фортификационного сооружения Эдуарда ТОТЛЕБЕНА, в июле пройдет масштабное празднование годовщины основания крепости.