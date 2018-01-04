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В горах Крыма внедорожник завис над обрывом

4 января 2018, 14:25 [ «Аргументы Недели. Крым» ]

В горах Крыма внедорожник завис над обрывом
an-crimea.ru

3 января в районе горы Ай-Йори внедорожник Ssang Yong съехал с грунтовой дороги и завис над крутым обрывистым склоном.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, это произошло из-за размытия колеи. Существовала угроза опрокидывания автомобиля в обрыв.

Спасатели с помощью такелажного оборудования и деревянных балок эвакуировали автомобиль на безопасный участок грунтовой дороги. Водитель и пассажир автомобиля не пострадали и в медицинской помощи не нуждались, пишут "Аргументы недели - Крым".

Начальник республиканского управления МЧС Сергей ШАХОВ отметил, что спасателям потребовалось более часа для эвакуации автомобиля.

 

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