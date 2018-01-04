В 2018 году в Московском метрополитене станет на 20 станций больше

В 2018 году в Московском метрополитене откроются сразу 20 новых станций. Данную информацию в четверг, 4 января, предоставил заместитель мэра столицы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

Согласно последним данным, в новом году будут запущены участки Калининско-Солнцевской линии до станции "Рассказовка" и Люблинско-Дмитровской линии до "Селигерской". Также, как отмечает Infox, откроется движение на первом участке Третьего пересадочного контура, вследствие чего начнут работать пять новых станций. На "салатовой ветке" будут открыты три станции, а на желтой – семь.

В метро Санкт-Петербурга за 2018 год намерены открыть только восемь станций.