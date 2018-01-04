В Москве теплая и пасмурная погода: температура превысила норму на 10 градусов

4 января Москва находится на границе взаимодействия атлантического циклона и сибирского антициклона. В столице будут отмечаться небольшие осадки в виде дождя, а температура превысит нормальные сезонные показатели на 10 градусов, что больше соответствует началу весны - зеленая травка, лужи, снег растаял.

В Москве и области будет преобладать облачная погода, местами возможны осадки. Максимальная температура в Москве ожидается плюс 1 – плюс 3 градуса, в Подмосковье 0 – плюс 3 градуса. Ветер южный, 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление — 744 миллиметра ртутного столба.