Ксения Собчак рассказала о ложном минировании своей квартиры

Кандидат в президенты Ксения Собчак рассказала о ложном звонке о минировании ее квартиры. В связи с этим дом, где находится эта квартира, эвакуировали. Собчак сообщила, что это дело так не оставит. Неизвестные "заминировали" жилой дом на Рублевке, в котором квартира у Собчак

Как написала Собчак в своем Instagram, инцидент произошел 2 января. Специалисты приехали на место, где якобы была заложена бомба, и с помощью обученной собаки осмотрели помещение. «По факту звонка заведено уголовное дело. И это только начало», — пояснила Собчак.