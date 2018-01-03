Бизнес-гороскоп на 2018 год

Замечательно если работа любимая и оплачивается хорошо. Но чаще всего такое возможно становиться лишь когда свое дело откроешь. Эксклюзивный гороскоп предпринимателя для «Аргументов недели» подготовила европейский астролог Ольга Аристова.

Овен

Для Овнов наступающий год будет благоприятен для старта нового дела или идеи. Заручившись поддержкой единомышленников, представители знака практически с первых дней года могут начать трудиться. Сложный период может наступить ближе к концу лета, когда первоначальный запал несколько погаснет. Стоит позволить себе отпуск, доверив руководить ситуацией партнерам: они не подведут.

Телец

Тельцам в 2018 году захочется попробовать себя в чем-то новом, так что появление стартапа будет скорее не удивительно, а закономерно. По началу будет казаться, что на пути слишком много сложностей и препятствий, но врождённое упрямство поможет быстро вникнуть в законы рынка новой сферы и обзавестись необходимыми знаниями и полезными контактами. Разобравшись в новых задачах, Тельцы смогут быстро сделать свой новый бизнес довольно успешным.

Близнецы

Для рождённых под знаком Близнецов в 2018 году наступит время переоценить окружающую обстановку и провести своеобразный аудит достижений и неудач. Вооружившись полученными выводами, представители знака смогут эффективно перестроить схему работы и найти недостающих специалистов, участие которых не только благотворно скажутся на общем деле, но и снимет часть ответственности с Близнецов, позволив им больше времени уделять себе и своим многочисленным интересам.

Рак

2018 год для Раков - удачное время для крупных вложений и инвестиций. Стоит подойти к вопросу внимательно, пожалуй даже скрупулёзно. Тогда финансовые потоки будут направлены в удачное русло и представители знака смогут значительно улучшить своё финансовое положение. Мягкость и доброжелательность в отношении новых партнёров позволит Ракам не беспокоиться за сохранность своих капиталов: новые друзья с радостью станут частью команды и будут честно работать ради общего благополучия.

Лев

Львов в наступающем году ждёт множество командировок и путешествий, связанных с бизнесом. Возможно открытие заграничных филиалов, поиск новых иностранных партнёров или привлечение дополнительных инвестиций. Внимательно отнестись стоит к нюансам международного права, тщательно подготовившись к подписанию документов. Тогда амбиции Львов будут удовлетворены результатами достигнутых договорённостей.

Дева

В 2018 году Девам можно ожидать внезапной финансовой поддержки со стороны, что позволит вывести уже существующие бизнес-проекты на принципиально новый уровень или запустить нечто, совершенно отличное от того, чем представители знака занимались ранее. Каким бы ни было решение, касаемо финансовых вложений, подойти к нему стоит со свойственной Девам педантичностью и тщательно рассчитать возможности и перспективы каждого из проектов, тогда успех не заставит себя ждать.

Весы

В 2018 году Весам придётся научиться не просто разделять личные эмоции и карьеру, но и не позволять эмоциональному состоянию отвлекать их от текущих дел. Карьерные вопросы потребуют максимальной концентрации, ситуация будет развиваться стремительно, и любая невнимательность может повлечь за собой упущенные возможности для роста и развития. Те представители знака, которые смогут сконцентрироваться на рабочих аспектах и принимать решения с холодной головой, могут рассчитывать на головокружительную карьеру.

Скорпион

В 2018 году Скорпионы запланировали реализовать множество задач, самых разных по сфере применения. Несколько параллельных проектов будут требовать довольно большого напряжения сил и постоянного контроля, так что представителям знака стоит твёрдо решить, какие задачи приоритетны. Распределив свои силы на несколько начинаний, стоит помнить, что ресурсы человека все же ограничены и стоит заниматься несколькими делами только в том случае, если все получаются хорошо.

Стрелец

Стрельцам в 2018 году стоит проявить гибкость: вероятные проблемы во взаимоотношениях с партнерами являются не следствием объективных причин, а последствиями излишней прямолинейности. Пересмотрев свой подход и убедившись во взаимном доверии с остальными участниками бизнес-процессов, Стрельцы получат практически неограниченные возможности для личностного и карьерного роста. Некоторое затишье наступит в марте - оно и будет оптимальным моментом для формирования новой стратегии поведения.

Козерог

Для Козерогов в 2018 году появится возможность изучить много новых областей, но в этом кроется определенная опасность. При недостаточной концентрации внимания на текущих задачах, возможно некоторое уменьшение производительности и эффективности. Одна из новых сфер может настолько увлечь представителей знака, что захочется полностью поменять сферу деятельности. Подходить к такому важному решению стоит с осторожностью, хотя новые знакомства и будут располагать к мгновенному изменению планов.

Водолей

В 2018 году Водолеям придется взять на себя ответственность за принятие множества решений, и как бы они ни стремились найти советчиков и помощников, окончательный результат практически целиком ляжет на их плечи. Такая нагрузка может стать причиной усталости и притупления внимания, но когда все накопившиеся вопросы будут решены, появится возможность для полноценного отдыха, который поможет восстановить потраченные силы.

Рыбы

Рыбам в 2018 году будет везти в самых разных областях, хотя начало года окажется довольно трудным. Можно смело браться за самые разные проекты, ограничений нет, ситуация сложится благоприятно и начинание ждёт успех. Однако, не стоит распыляться: первоначальное везение стоит подкрепить опытом и знаниями в любой из выбранных сфер, чтобы поддерживать темпы роста даже при изменении ситуации в будущем. Лояльные партнёры и коллеги помогут быстро обзавестись нужным багажом и восполнить пробелы в знаниях, если такие обнаружатся.