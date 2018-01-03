Россиян начнут бесплатно проверять на онкологию
3 января 2018, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]
С 2018 года Минздрав РФ вводит в диспансеризацию активный онкоскрининг. А чтобы россияне не пропускали комплексное обследование, их будут извещать о необходимости его прохождения.
Если полный цикл обследований проходят раз в три года, то онкоскрининг будут с 2018 года проводить через год.
Кроме того, для женщин от 39 до 51 года предусматривается маммография. Электрокардиографию начнут делать не с 21 года, а с 35 лет для мужчин и 45 лет для женщин.