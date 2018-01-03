Эксперты назвали самые популярные тюнинг-аксессуары времён СССР

Авторынок СССР был достаточно скромным в плане аксессуаров для машин. Это привело к тому, что советский потребитель начал придумывать необычные дополнения к автомобилям.

Эксперты одного из популярных авто-изданий составили рейтинг самых интересных советских тюнинг-аксессуаров.

Первое место досталось прозрачному набалдашнику переключателя передач с розовой розой в середине, которая выполнена из эпоксидной смолы.

На втором месте находится специальная цветная оплётка руля, это считалось престижным. Оплётка из цветного капрона или распущенной бельевой верёвки не скользила в руках, тогда как заводские «баранки» изготавливались из скользкого пластика.

На третьем месте оказались различные плетеные покрытия для автомобильных кресел. Они изготавливались из деревянных или пластиковых элементов, а скрепляла их леска или прочная нить.

Кроме того, нельзя не вспомнить оклеивания стекол монетками, автомобильные шторы, установку вентиляторов в салон, а также игрушки на фаркопе.