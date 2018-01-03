МВД: полицейские предотвратили драку с участием молодежи в Чувашии

В Чувашии полиция предотвратила драку молодежи в одной из деревень. Конфликт произошел между двумя парнями в клубе в селе Калинино Вурнарского района. Десятки молодых людей собрались продолжить разборки на сельской площади.

2 января сотрудники ГИБДД, патрулируя район, вечером обратили внимание на большое скопление автомобилей в центре села Калинино. Для разбирательства в межмуниципальный отдел МВД России «Вурнарский» было доставлено 72 человека в возрасте от 18 до 30 лет. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности, - сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

По предварительным данным полиции, причиной конфликта стала ссора между двумя молодыми людьми.