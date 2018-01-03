В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24

В Сирии разбился российский вертолет Ми-24. В результате авиакатастрофы погибли два пилота. Борттехник вертолета пострадал, но выжил. Его эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.

Авиакатастрофа произошла еще 31 декабря 2017 года. Минобороны России сегодня уточнило, что российский вертолет Ми-24 потерпел крушение при выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности, передает НТВ. В результате жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Военные отметили, что вертолет не подвергался обстрелу во время полета.