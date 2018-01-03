Поклонская обратится в прокуратуру по поводу шествия в честь Бандеры в Киеве

Депутат Госдумы Наталья Поклонская намерена сразу после зимних каникул обратиться во все компетентные органы , в том числе Генеральному прокурору РФ, об инициировании уголовного преследования по факту массового шествия украинских националистов в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

"Мы – наследники Великой Победы. Мы не имеем права молчать, забыв Холокост, Волынскую резню, Хатынь, Бабий Яр и другие ужасы войны. Позорная кучка радикалов на факельном шествии С. Бандеры на захваченной хунтой Украине является демонстрацией беззакония и глумления над памятью о войне, над русскими, украинцами, поляками, евреями…", - говорится в сообщении Поклонской, опубликованном на ее странице в соцсети Вконтакте.

По мнению Поклонской, все «прихвостни» Бандеры "будут «отмечать» в камерах, где и должны находиться за свои сегодняшние злодеяния перед украинским народом".

Как пишет Поклонская, "наблюдая за позорным молчанием правозащитных организаций, в том числе международных, которым непременно надо «найти» нарушение прав человека в российском Крыму, первым моим запросом в этом году станет требование во все компетентные органы, в том числе Генеральному прокурору РФ, об инициировании уголовного преследования в отношении прихвостней гитлеровских палачей, прославляющих нацистских преступников ОУН-УПА — «бандеровцев»". "На их совести убийства больше миллиона людей различных национальностей, в том числе русских, украинцев, поляков, евреев и других", - подчеркнула бывший прокурор Крыма.

Напомним, Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов, а также одним из главных инициаторов создания запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА). Власти Украины не противодействовали шествию националистов, которое 1 января прошло не только в Киеве, но и в 21 регионе страны.

"Понятно, что именно покровительство нынешней так называемой «власти» на Украине оставляет безнаказанным преступления той самой «кучки» и «бандеровских прихвостней» против украинского народа 2 мая 2014 года в одесском доме профсоюзов, где живьем сожгли людей, обстрелы Донбасса и другие преступления, за которые рано или поздно придется ответить", - пишет Поклонская.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее призвал признать государственную идеологию Украины преступной на международном уровне.