СМИ опубликовали фото с места взрыва на АЗС в Москве

В Москве вечером 2 января произошёл взрыв рядом с автозаправочной станцией компании "Лукойл", после взрыва возникло возгорание в одноэтажном строении на Люблинской улице в Марьино, рядом с торговым центром "Л-153". На сайте RT появились фотографии с места происшествия.

Судя по фото, действительно произошел взрыв. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Поблизости, буквально метрах в 100, от места инцидента находится пожарная часть №76.

Огнеборцы прибыли мгновенно и возникший после "хлопка" пожар был ликвидирован в течение нескольких минут. Данных о пострадавших от МЧС не поступало. Причина происшествия устанавливается.