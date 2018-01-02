На Люблинской улице в Москве произошел пожар на территории АЗС

В Москве 2 января ЧП произошло на территории автозаправки "Лукойла" на Люблинской улице в районе Марьино. Погибших и пострадавших в результате инцидента на АЗС нет. Спасатели потушили небольшое возгорание.

По данным СМИ, возгорание началось после "хлопка". По данным МЧС, в отдельно стоящем здании по адресу: Люблинская улица, дом 153, произошло возгорание на площади три квадратных метра. Сейчас загорание потушено.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, возгорание произошло на топливно-распределительной установке.

Главное управление МЧС России по г. Москве напомнило о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.