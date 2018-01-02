Нападающий «Зенита» Александр Кокорин станцевал под пальмами в маске панды

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин весело проводит новогодние каникулы на морском курорте. Футболист выложил в Инстаграм видеозапись, как он в маске панды танцует под пальмами на пляже в Дубае под песню «Панда» американского рэпера Desiigner.

«#ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый», — подписал видеоролик футболист-отпускник.

Футболисты питерской команды находятся в отпуске до 11 января. После этого спортсмены отправятся на сборы в ОАЭ и Турцию. Сезон прошлого годы был для Кокорина успешным. Он забил 20 мячей за «Зенит» во всех турнирах. Это стало лучшим результатом в его карьере.

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)Янв 2, 2018 at 3:59 PST

Судя по информации в соцсети, Кокорин любит потанцевать. Он танцует, услышав любую музыку. В отеле, где живет футболист, есть небольшое футбольное поле. Кокорин немного тренируется и танцует.