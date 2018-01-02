Нобелевский лауреат рекомендует пять доступных способов продлить молодость

Ученый-цитогенетик и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Элизабет Блэкберн дала несколько элементарный советов, как продлить молодость и замедлить старение.

Биолог написала научную работу по теории старения вследствие укорачивания теломерных участков хромосом и, составляя рекомендации, основывалась на результатах своего труда.

На первом месте среди советов Блэкберн - рекомендация научиться справляться со стрессом. В своем исследовании Блэкберн изучала поведение матерей, воспитывающих детей с разными заболеваниями, в том числе с аутизмом. Как оказалось, у более стрессоустойчивых женщин теломеры укорачивались гораздо медленнее, - сообщает РИА Новости.

По совету нобелевского лауреата, необходимо медитировать. Она привела данные, что люди, медитировавшие ежедневно лишь по 12 минут в течение двух месяцев, смогли замедлить изменение теломер.

Для продления молодости и замедления старения Блэкберн советует больше общаться: с друзьями, с соседями. По ее словам, желательно хранить дружбу всю жизнь. И очень важно иметь супруга.

Элизабет Блэкберн призывает работать и обеспечивать себя самостоятельно. Согласно исследованию биолога, у людей с более высокими доходами теломеры обычно длиннее, сообщает Business Insider.

Элизабет Элен Блэкберн удостоена Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2009 год совместно с Кэрол Грейдер и Джеком Шостаком "за открытие механизмов защиты хромосом теломерами и фермента теломеразы".