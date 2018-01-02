Минобороны поздравило россиян с Новым годом, опубликовав видео со щенками

Министерство обороны РФ поздравило россиян с Новым годом, опубликовав видео "Верные друзья" поздравляют вас с наступившим Новым годом". Военные сняли поздравительное видео со служебными собаками.

Ролик снимали в 170-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил РФ. Показаны эпизода обучения щенков и взрослых собак. Видео так тронуло россиян, что в комментариях молодые люди спрашивают: "Куда нужно идти служить чтобы с собаками работать?"

Глава Минобороны Сергей Шойгу поздравил с Новым годом военнослужащих и ветеранов армии 31 декабря. Как заявил министр, в 2017 году Россия многое сделала для обороноспособности своей страны, и поблагодарил военнослужащих, освобождавших Сирию от террористов.