Наталья Поклонская считает главной целью жизни счастье

Депутат Госдумы, бывший генпрокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о главной цели в жизни.

По признанию Поклонской, главная цель для нее - счастье, но не только ее личное, а для окружающих людей.

Учитель сообщил, что объединяет Поклонскую и Матильду

"Счастье. Но счастье не только для себя, а принести счастье многим, принести добро, пользу нашей родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня", — ответила в интервью RT на вопрос о главной цели в жизни Наталья Поклонская.

По словам депутата, она стремится "принести счастье, добро и пользу" своей стране, и поводом для гордости в 2017 году для нее стала возможность помочь многим людям.

Поклонская пожелала всем россиянам в новом году счастья.

Публикация от Natalia Poklonskaya (@natalia__poklonskaya)Дек 31, 2017 at 3:58 PST

Накануне режиссер картины "Матильда" Алексей Учитель рассказал, что есть общего между героиней его фильма балериной Матильдой Ксешинской и депутатом Госдумы Натальей Поклонской.