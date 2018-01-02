Врач-кардиолог, профессор медицины, телеведущая Елена Малышева дала совет, как избавиться от похмелья. Не исключено, что некоторые россияне страдают после новогоднего застолья. По словам теле-доктора, "похмельный синдром" - это отравление продуктами распада алкоголя.

Малышева подчеркнула, что в классификации ядов алкоголь – этанол, является сильным ядом. "Отравление происходит в тех случаях, когда печень не успевает справляться с нагрузкой", - пояснила популярная телеведущая в интервью телеканалу "ТВ Звезда". Первое что надо сделать при похмельном синдроме - принять антидот - аспирин. Этот лекарственный препарат уменьшает головную боль и головокружение. Во вторых, человек, который перебрал с алкоголем и чувствует себя плохо, должен пить большое количество жидкости - воды, но лучше даже солевого раствора. Но если человеку эти меры не помогают, необходимо отправиться в больницу, где соответствующие растворы уже введут внутривенно.

Как говорят в народе, хорошо помогает при похмелье капустный или огуречный рассолы. Но только рассол не от маринованных, а от соленых огурцов. Кстати, Елена Малышева и ее коллеги-врачи телеведущие говорят, что лучше алкоголь не пить вообще, ни в каких дозах.