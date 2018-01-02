Росгвардия советует россиянам не выкладывать в соцсетях фото из отпуска

Представители Росгвардии посоветовали россиянам не афишировать информацию о планах на отдых и о хранящихся дома драгоценностях, антикварных вещах, дорогих произведениях искусства во избежание ограбления квартиры или дома.

Представитель московского Управления вневедомственной охраны Сергей Тумин предупредил, что пик ограбления квартир в столице приходится именно на новогодний период, когда многие москвичи в отпуск. В полиции советуют не размещать в социальных сетях информацию о планах на отдых, особенно о поездках за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Тумин пояснил, что посторонние лица могут воспользоваться этой информацией.