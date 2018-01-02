В Москве со 2 января выросли тарифы на оплату проезда в общественном транспорте. Стоимость одной поездки по карте «Тройка» подорожала на один рубль. Теперь поездка в метро или на наземном транспорте стоит 36 рублей за поездку вместо 35 рублей. Сбылось: Собянин открыл станцию метро "Ховрино"

Стоимость билета «Единый» на 60 поездок повысилась на 65 рублей и составляет с сегодняшнего дня 1765 рублей, безлимитного билета на 30 дней – на 75 рублей и составляет 2075 рублей.

Замруководителя департамента транспорта Москвы Алина Бисембаева сообщила, что в целом в 2018 году тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы изменятся в пределах от 0% до 3,8%, что ниже среднегодовой инфляции, - передает РИА Новости. В мэрии объяснили, что тарифы выросли из-за повышения затрат городских перевозчиков на электроэнергию, дизельное топливо, бензин и основные запчасти. Увеличились расходы и в связи с вводом новых станций метро, остановочных станций и маршрутов.

Не меняется стоимость билета «Единый» на одну-две поездки, билета ТАТ на одну поездку в ТиНАО и оплата проезда на турникете с помощью бесконтактной системы PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay.