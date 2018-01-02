Академик объяснил, чем грозит 10-летний цикл похолодания югу России

Председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов объяснил, чем грозит десятилетний цикл похолодания югу России. Ученые предупредили о том, что с 2018 года на юге нашей страны начинается десятилетний цикл похолодания.

Предвестниками такого цикла академик назвал продолжительность ледостава на Каспии и Азове, достигавшую в суровые зимы 2007 и 2012 годов 80 дней и необычно прохладные для региона весенние месяцы.

По словам Матишова, холодная весна грозит неурожаем плодовых культур, как уже было в 2017 году. Еще одной проблемой похолодания ученый назвал снижение уловов рыбы, препятствование судоходству и необходимость задействовать дополнительные ледоколы, - сообщает РИА Новости.

Академик напомнил, что прошлой весной температура на юге России была ниже климатической нормы. Дожди привели к поздней вегетации. В результате ранние фрукты подгнивали, а яблоки, груши не успели налиться.

Академик подчеркнул, что хотя заявляют о глобальном потеплении, предвестники похолодания на юге России наблюдаются в последние годы.