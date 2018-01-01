Новый год в метро Москвы встретили 35 тысяч человек

Столичным городским транспортом в новогоднюю ночь воспользовались 510 тысяч человек. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Горожане и гости города воспользовались метро, Московским центральным кольцом (МЦК), а также автобусами, трамваями и троллейбусами. Бесперебойную работу транспорта обеспечили почти 13 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Тридцать пять тысяч человек встретили новый 2018 год в вагонах и на станциях московского метрополитена. Второй год подряд метрополитен российской столицы работал всю новогоднюю ночь.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся каток для пассажиров метро. Бесплатный каток из синтетического льда организовали в переходе со станции "Ленинский проспект" на станцию МЦК "Площадь Гагарина".