Эксперты рассказали, почему смартфон быстро разряжается

Практически каждый пользователь смартфона сталкивается с тем, что его гаджет подчас разряжается чересчур быстро. Названы несколько причин, почему эта досадная неприятность может происходить.

Так, одной из главных причин быстрой разрядки может быть повышенная яркость экрана. Для оптимизации расхода заряда следует выбрать автоматическую яркость, советуют специалисты.

Сильнее всего после яркости зарядку расходует сеть сотового оператора. Телефон, который постоянно подключен к чему-либо по 3G/4G или Bluetooth, будет терять энергию ощутимо быстрее, чем тот, который не ловит сеть, но при этом подключен к Wi-Fi.

Кроме того, живые обои, установленные на смарфтоне, увеличивают нагрузку на графический ускоритель, в связи с чем разряжается быстрее, а работает гораздо медленнее, пишет портал Akket.com.

Сильно расходовать аккумулятор способны различные приложения, которые нередко потребляют энергию даже в фоновом режиме. Чтобы проверить это, необходимо протестировать гаджет с помощью специальных программ.

Скрытым растратчиком зарядки является и функция «Автоповорот экрана», которая работает постоянно. Чтобы сохранить энергоресурс смартфона, следует выбрать только одно положение экрана.

Также, по мнению экспертов, быстро разряжает аккумулятор низкая температура воздуха на улице. Если вам срочно нужно позвонить, лучше зайти в какое-то теплое помещение.